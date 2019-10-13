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  3. 13 Ekim 2019 16:21

Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin çiftinden kötü haber

Uzun zamandır aşk yaşayan Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin'in ayrıldığı ortaya çıktı. Çiftin ayrılık sebebinin ''iş yoğunluğu'' olduğu iddia edildi.

Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin çiftinden kötü haber

Uzun zamandır aşk yaşayan Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin ayrıldı.

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Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin çiftinden kötü haber

İŞLERİNE YOĞUNLUK VERECEKLER

3.5 yıldır aşk yaşayan Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin ayrılık kararı aldı. Ünlü çift ayrılık açıklaması yapmazken, ikiliye yakın kaynaklardan öğrenilen bilgiye göre ayrılık sebebi iş yoğunluğu

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Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin çiftinden kötü haber

TAKİP SÜRÜYOR

Saygı çerçevesinden aşklarını bitiren ikili, Instagram'dan birbirlerini takip etmeye devam ediyor. Ancak Yağmur Tanrısevsin, Oğuzhan Koç ile birlikte göründükleri tüm fotoğrafları sildi.

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Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin çiftinden kötü haber

BEBEK ZİYARETİNE DE GİTMEMİŞTİ!

Yağmur Tanrısevsin geçtiğimiz günlerde anne-baba olan Eser-Berfu Yenenler çiftini de ziyarete gitmemişti. Oğuzhan Koç'un hastaneye Murat Dalkılıç ve Hande Erçel ile gitmesi dikkatlerden kaçmamıştı.

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