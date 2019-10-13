Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin çiftinden kötü haber
Uzun zamandır aşk yaşayan Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin'in ayrıldığı ortaya çıktı. Çiftin ayrılık sebebinin ''iş yoğunluğu'' olduğu iddia edildi.
İŞLERİNE YOĞUNLUK VERECEKLER
3.5 yıldır aşk yaşayan Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin ayrılık kararı aldı. Ünlü çift ayrılık açıklaması yapmazken, ikiliye yakın kaynaklardan öğrenilen bilgiye göre ayrılık sebebi iş yoğunluğu
TAKİP SÜRÜYOR
Saygı çerçevesinden aşklarını bitiren ikili, Instagram'dan birbirlerini takip etmeye devam ediyor. Ancak Yağmur Tanrısevsin, Oğuzhan Koç ile birlikte göründükleri tüm fotoğrafları sildi.