Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin çiftinden kötü haber

BEBEK ZİYARETİNE DE GİTMEMİŞTİ!



Yağmur Tanrısevsin geçtiğimiz günlerde anne-baba olan Eser-Berfu Yenenler çiftini de ziyarete gitmemişti. Oğuzhan Koç'un hastaneye Murat Dalkılıç ve Hande Erçel ile gitmesi dikkatlerden kaçmamıştı.