Oğuzhan Koç'tan ''O Ses Türkiye'' itirafı
Oğuzhan Koç, Zeytinburnu Belediyesi tarafından organize edilen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sahne aldı. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, Hadise'nin yerine jüri koltuğuna oturduğu, Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği 'O Ses Türkiye' yarışması ile ilgili açıklamasıyla dikkat çekti.
Oğuzhan Koç Zeytinburnu Belediyesi organizasyonunda binlerce kişiye sevilen parçalarını seslendirdi. 'O Ses Türkiye'de jüri olan Koç, yarışmayla ilgili olarak iddialı olduğunu belirtti.
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36 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu, basın mensuplarının yönettiği "O Ses Türkiye yarışmasından yeni bir Oğuzhan Koç çıkar mı?" sorusuna şu cevabı verdi:
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"YARIŞMANIN SEYRİ NASIL OLUR BİLMEM"
"Şu an aklımda iki kişi var. Yarışmanın seyri nasıl olur bilemem, ama birinci gelmeseler bile aklımdaki iki kişiye birer single yapmayı düşünüyorum."
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"TÜRKİYE ARTIK LATİN POPA DOYDU"
Yeni yıla mini bir albüm yapmayı düşündüğünü belirten Koç, "Türkiye artık Latin popa doydu. Slow bir şarkı çıkartıyorum şu an, akabinde de 5-6 şarkıdan oluşan güzel bir mini albüm gelecek" dedi.
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