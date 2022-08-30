Oğuzhan Koç'un olay olan ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı

OLAY AYAKKABININ FİYATI 17 BİN 600 TL

Koç'un giydiği 17 bin 600 TL'lik ayakkabısı sosyal medyanın da çok konuşulan konularından biri oldu. Özdemir ise giydiği üç gelinlikle gündem oldu. Özdemir'in gelinliklerinin yanı sıra şarkıcının yüksek topuklu ayakkabıyla ilgili onlarca yorum yapıldı.

İşte Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in düğünden kareler...