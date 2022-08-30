Oğuzhan Koç'un olay olan ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı
Oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Oğuzhan Koç'un giydiği yüksek topuklu ayakkabılar düğünde damgasını vurdu. Ayakkabının fiyatının 17 bin 600 TL olduğu öğrenildi.
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, dün arkadaşları ve ailelerinin katıldığı düğün töreni ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin nikah şahitliklerini yapımcı Acun Ilıcalı yaptı.
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TOPUK BOYU DİKKAT ÇEKTİ
Ancak düğün törenine Oğuzhan Koç'un ayakkabıları damga vurdu. Şarkıcının giydiği ayakkabının topuklarının hayli yüksek olması, takipçilerinin gözünden kaçmadı.
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OLAY AYAKKABININ FİYATI 17 BİN 600 TL
Koç'un giydiği 17 bin 600 TL'lik ayakkabısı sosyal medyanın da çok konuşulan konularından biri oldu. Özdemir ise giydiği üç gelinlikle gündem oldu. Özdemir'in gelinliklerinin yanı sıra şarkıcının yüksek topuklu ayakkabıyla ilgili onlarca yorum yapıldı.
İşte Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in düğünden kareler...
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