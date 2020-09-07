Oğuzhan Özyakup: ''Özel hayat konuşmuyoruz''
Yaklaşık 2 yıldır oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile aşk yaşayan ve gazetecilerden köşe bucak kaçan futbolcu Oğuzhan Özyakup, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Muhabirlerin ilişkisiyle ilgili sorularına Özyakup, "Arkadaşlar teşekkür ederim. Biliyorsunuz özel hayat konuşmuyoruz" yanıtını verdi.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Futbolcu Oğuzhan Özyakup, önceki gün Etiler'deki bir restoranda yemek yedi. Mekanda arkadaşları ile bir araya gelen Özyakup, çıkışta hızlı adımlarla hareket etti.
Yaklaşık 2 yıldır oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile aşk yaşayan ve gazetecilerden köşe bucak kaçan 27 yaşındaki Oğuzhan Özyakup, özel hayatı ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı.
Geçtiğimiz yıl Hollanda'nın Amsterdam şehrinde baş başa tatil yaptıkları iddia edilen Özyakup, "Arkadaşlar teşekkür ederim. Biliyorsunuz özel hayat konuşmuyoruz" dedi.