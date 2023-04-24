Oğuzhan Uğur programında çıkan kavgayla ilgili açıklama yaptı
Oğuzhan Uğur, Babala TV'deki Açık Mikrofon'un son bölümünde yaşanan kavgayla ilgili açıklama yaptı.
YouTube fenomeni Oğuzhan Uğur, Özlem Gürses'in YouTube kanalına konuk oldu ve Babala TV'de sunduğu Açık Mikrofon'un son bölümünde yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye siyasetine hakim genel hava ve bunun sokağa yansımalarına dair görüşlerini de paylaşan Uğur, şunları söyledi:
'OH NE GÜZEL DERKEN BİRİ KOŞTU İÇERİ; 'ABİ' DEDİ, 'KAVGA VAR'
O esnada da Muharrem Bey'in bölümü yayınlanmıştı. Rekorlar kırmış. Keyifleniyorum, ne olursa olsun bir yayıncıyım ben. Yaptığımız iş çok başarılı olmuş. 'Oh ne güzel' derken, biri koştu içeri. 'Abi' dedi, 'kavga var’. ‘Hoppa’ dedim, ‘ne kavgası var.’ ‘Eyvah.’ Koştum hemen sahneye çıktım. Konuyu anlamaya çalıştım, müdahale ettim. Kapattım, yolladım.
'BU MEMLEKETTE BİRÇOK İNSAN İLERİ GİTMEK İÇİN BEDEL ÖDEDİ, AMA MAALESEF SANIYORUM BİZ KOŞU BANDINDA KOŞUYORUZ'
Bunda bile aksiyon çıktı. Bunu da tanıtıma ekleyip dahil edip müziklerle, efektlerle çok eğlenmek isterdim ama hoşlanmadığım bir durum yani. Hala 2023'te 'sen Kürtsün', 'Türksün' diye konuşulması benim çok canımı sıkıyor. Bir adım ileri gidemediğimizi gösteriyor. Bu memlekette birçok insan ileri gitmek için bedel ödedi. Ama maalesef sanıyorum biz koşu bandında koşuyoruz. Yoruluyoruz, terliyoruz ama bir adım ileri gidemiyoruz.
'ÇOK CANIMI SIKIYOR'
Bu son siyasi söylemler de... (Özlem Gürses'e) Sen biliyorsun, çok da tecrübelisin. Daha önce söylenmedi mi efendim bunlar? Birileri ittifak yaptı, ayrıldı, birileri yeni parti kurdu... Bunları yıllardır görmüyor muyuz? Hiçbir şeyin değişmediğini görmek ve maalesef toplumun bu söylemlere verdiği tepkilerin dahi değişmediğini görmek çok canımı sıkıyor elbette.