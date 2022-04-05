Okan Bayülgen eski eşi Zeyno Günenç'le ilgili itiraf: Beni sıkacak kadar...
Ünlü şovmen Okan Bayülgen'den 16 ay evli kaldığı ve 1998 yılında boşandığı Zeyno Günenç ile ilgili magazin dünyasına bomba gibi düşen bir itiraf geldi.
Ünlü şovmen Okan Bayülgen'den 16 ay evli kaldığı ve 1998 yılında boşandığı Zeyno Günenç'le ilgili itiraf geldi.
1 / 14
Okan Bayülgen ile bir döneme damga vuran 'Çocuklar Duymasın' dizisinin Gönül'ü Zeyno Günenç, 1996-1998 yılları arasında evli kaldı. İki ünlü isim ayrılsa da dost kalmayı başardı.
2 / 14
Bayülgen, eski eşini Haber Global'de yayınlanan programında konuk olarak ağırladı.
3 / 14
TV8'de ekranlara gelen '2. Sayfa'da ise Okan Bayülgen'in, eski eşi hakkında yaptığı ilginç itiraflar masaya yatırıldı.
4 / 14