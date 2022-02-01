Okan Bayülgen, şoförünün açtığı davayı kaybetti: Bakın ne kadar ödedi!
Okan Bayülgen'in 6 yıl özel şoförlüğünü yapan Burhan Akdeniz, ünlü televizyoncuya açtığı davayı kazandı.
Okan Bayülgen’in eski eşi Şirin Ediger ve kızları İstanbul Bayülgen'in 2012-2018 yılları arasında özel şoförlüğünü yapan Burhan Akdeniz, haksız yere işten çıkarıldığı gerekçesiyle ünlü şovmene dava açmıştı.
1 / 11
Akdeniz, davayı açmadan önce ihtiyari ve zorunlu arabuluculuk başvurusu yaptı.
2 / 11
Arabuluculuk görüşmelerine gelmeyen Bayülgen, iki görüşmeye de katılmadı.
3 / 11
Ardından davacı Akdeniz, olayı yeniden yargıya taşıdı.
4 / 11