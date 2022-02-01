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  4. Okan Bayülgen, şoförünün açtığı davayı kaybetti: Bakın ne kadar ödedi!

Okan Bayülgen, şoförünün açtığı davayı kaybetti: Bakın ne kadar ödedi!

Okan Bayülgen'in 6 yıl özel şoförlüğünü yapan Burhan Akdeniz, ünlü televizyoncuya açtığı davayı kazandı.

Okan Bayülgen, şoförünün açtığı davayı kaybetti: Bakın ne kadar ödedi! - Resim: 1

Okan Bayülgen’in eski eşi Şirin Ediger ve kızları İstanbul Bayülgen'in 2012-2018 yılları arasında özel şoförlüğünü yapan Burhan Akdeniz, haksız yere işten çıkarıldığı gerekçesiyle ünlü şovmene dava açmıştı.

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Okan Bayülgen, şoförünün açtığı davayı kaybetti: Bakın ne kadar ödedi! - Resim: 2

Akdeniz, davayı açmadan önce ihtiyari ve zorunlu arabuluculuk başvurusu yaptı.

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Okan Bayülgen, şoförünün açtığı davayı kaybetti: Bakın ne kadar ödedi! - Resim: 3

Arabuluculuk görüşmelerine gelmeyen Bayülgen, iki görüşmeye de katılmadı. 

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Okan Bayülgen, şoförünün açtığı davayı kaybetti: Bakın ne kadar ödedi! - Resim: 4

Ardından davacı Akdeniz, olayı yeniden yargıya taşıdı.

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