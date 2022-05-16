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  4. Okan Bayülgen yurt dışına gitmek isteyen Z kuşağını eleştirdi

Okan Bayülgen yurt dışına gitmek isteyen Z kuşağını eleştirdi

12. Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan Okan Bayülgen, Z kuşağıyla ilgili sözleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Okan Bayülgen yurt dışına gitmek isteyen Z kuşağını eleştirdi - Resim: 1

Sanatçı Okan Bayülgen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Kocaeli Kitap Fuarı'na katıldı.

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Okan Bayülgen yurt dışına gitmek isteyen Z kuşağını eleştirdi - Resim: 2

"Yeni Nesil ve Mizah" isimli söyleşide vatandaşlarla bir araya gelen Bayülgen, Kocaeli Kitap Fuarı'nı değerlendirdi. 

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Okan Bayülgen yurt dışına gitmek isteyen Z kuşağını eleştirdi - Resim: 3

Bayülgen, "Çok etkileyici bir kitap fuarı yaşıyoruz. Herkesin izlenimi çok iyi. Yerde bile seyirci var, müthiş. Şarkı söylemeye gelmişim gibi" dedi.

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Okan Bayülgen yurt dışına gitmek isteyen Z kuşağını eleştirdi - Resim: 4

Kitapçılarda kitap aramanın eğlenceli olduğunu söyleyen Bayülgen, "Kitapçılarda bir kitap aramak çok eğlenceli. Farklı kitaplar da insanın karşısına çıkıyor. İnsanın hayatını değiştiren bir kitapla karşılaşabilirsiniz" diye konuştu. 

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