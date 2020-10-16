Oktay Kaynarca hakkındaki iddialara sert çıktı

Ünlü oyuncunun, Instagram hesabından yaptığı paylaşım şöyle: "Sosyal medya insanların kendilerini kendi istedikleri gibi ifade edebilmenin özgürce yaşandığı bir alan ve bence de önemli bir mecra. Ne yazik ki bu alanda da hemen ard niyetle çalışan, bu ard niyetlerini dikkat çekmek, sözüm ona takipçi sayısı arttırmak adına iğrenç boyutlara taşıyan ne olduklarını anlamakta zorlandığımız kişi ve kişiler tarafından yönetilen hesaplar, şer ve gıybet üzerinden beslenerek insanların hayatlarına mutsuzluk da katıyorlar.