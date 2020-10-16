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  3. 16 Ekim 2020 14:51

Oktay Kaynarca hakkındaki iddialara sert çıktı

Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin Hızır Çakırbeylisi'nin geçtiğimiz günlerde 25 yaşındaki Gizem Acar ile sevgili olduğu gündemde yer almıştı. Bu iddianın ardından sosyal medyada hızla yayılan, 'Oktay Kaynarca'nın sevgilisi hamile' iddiası, usta oyuncuyu çileden çıkardı.

Oktay Kaynarca hakkındaki iddialara sert çıktı

Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin Hızır Çakırbeylisi'nin geçtiğimiz günlerde 25 yaşındaki Gizem Acar ile sevgili olduğu gündemde yer almıştı. Bu iddianın ardından sosyal medyada hızla yayılan, 'Oktay Kaynarca'nın sevgilisi hamile' iddiası, usta oyuncuyu çileden çıkardı.

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Oktay Kaynarca hakkındaki iddialara sert çıktı

Oktay Kaynarca, yaklaşık 6 aydır birlikte olduğu model ve oyuncu Gizem Acar ile ilk kez Bodrum'da yakalanmıştı. Sosyetik çift Yelda-Hakan Tiftik ile iskelede sohbet eden oyuncunun keyfi kameraları görünce kaçmış ve kameralara ters ters bakarak tepkisini belli etmişti.

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Oktay Kaynarca hakkındaki iddialara sert çıktı

Ünlü oyuncunun, Instagram hesabından yaptığı paylaşım şöyle: "Sosyal medya insanların kendilerini kendi istedikleri gibi ifade edebilmenin özgürce yaşandığı bir alan ve bence de önemli bir mecra. Ne yazik ki bu alanda da hemen ard niyetle çalışan, bu ard niyetlerini dikkat çekmek, sözüm ona takipçi sayısı arttırmak adına iğrenç boyutlara taşıyan ne olduklarını anlamakta zorlandığımız kişi ve kişiler tarafından yönetilen hesaplar, şer ve gıybet üzerinden beslenerek insanların hayatlarına mutsuzluk da katıyorlar.

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Oktay Kaynarca hakkındaki iddialara sert çıktı

Her sabah kalktığımızda gün geçmiyor ki bir saçmalık, bir iğrençlik, bir yalanla karşılaşmayalım. Artık sosyal medya hesapları sahiplerinin sorumluluğunda olmalı yani hesap sahiplerinin kimlikleri tescil edilmelidir ki yasal düzenmeler doğrultusunda sorumluluklarını bilsinler.

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