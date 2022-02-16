Olacak O Kadar'la ünlenen Ahmet Çevik'in yeni mesleği şaşırttı

Bir döneme damga vuran Olacak O Kadar programında Özer Usta karakteriyle hafızalara kazanan Ahmet Çevik, 2018 yılında düşerek tat ve koku alma duyularını kaybetmiş ve burnunda da kalıcı hasar bırakmıştı. Bu olayın ardından bir süre tiyatro sahnesinden uzaklaşan 49 yaşındaki Çevik'in son görüntüsü ve tiyatrodan farklı olarak yaptığı iş de ortaya çıktı.