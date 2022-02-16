Olacak O Kadar'la ünlenen Ahmet Çevik'in yeni mesleği şaşırttı
Olacak O Kadar programıyla ünlenen oyuncu Ahmet Çevik, yıllar sonra ortaya çıktı. 2018 yılında geçirdiği kaza sonrası bir süre sahnelerden uzak kalan Çevik, şimdi Youtube'da içerik üretiyor.
Bir döneme damga vuran Olacak O Kadar programında Özer Usta karakteriyle hafızalara kazanan Ahmet Çevik, 2018 yılında düşerek tat ve koku alma duyularını kaybetmiş ve burnunda da kalıcı hasar bırakmıştı. Bu olayın ardından bir süre tiyatro sahnesinden uzaklaşan 49 yaşındaki Çevik'in son görüntüsü ve tiyatrodan farklı olarak yaptığı iş de ortaya çıktı.
YOUTUBE KANALI VAR
Sosyal medyayı sık sık kullanan Çevik, tiyatro hayatına devam ediyor. 25 bin aboneli YouTube hesabı da olan Çevik, çektiği videolarda hem gençlere tavsiyelerde bulunuyor hem de bazı tiyatrocularla röportaj yapıyor.
İşte Ahmet Çevik'in yeni hali;
AHMET ÇEVİK KİMDİR?
1972 yılında dünyaya gelen Ahmet Çevik İstanbul doğumludur.
Çevik, Olacak O Kadar, Bekarlık Sultanlık mı?, Ayrılsakta Beraberiz, Çarli İş Başında, Tatlı Hayat, Çifte Bela, İki Arada, Kendini Bırak Gitsin, Profesyonel Çaylaklar, İnadım İnat, Berberler, Dilan Gelin, Meçhule Gidenler, Rating Kasabası, Dönüş, Düello, Evimin Erkeği, Gemilerde Talim Var, Koçero, Töre, 46 Numara, Osmanlı Cumhuriyeti, Pulsar, Süper Kardeşler, Karımın Dediği Dedik Çaldığı Kontrbas, Arkadaşım Max, Delisin! Delisin! ve Sarhoşum Gel Beni Al gibi bir çok projede rol almıştır.