Olay görüntü: Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban İlayda Şeker ile evlendi mi?

TV8de yayınlanan Survivor 2021 sezonunun şampiyonu İsmail Balaban'ın geçtiğimiz haftalarda aşk yaşamaya başladığı aynı yarışma kadrosunda erken elenen isimlerden İlayda Şeker ile 'evlendiğine' yönelik iddialar sosyal medyayı karıştırdı. İlayda Şeker'in bir spor salonunda sevgilisi İsmail Balaban ve kardeşi Turan Balaban ile spor yaptığı anları paylaştığı videosunda İsmail Balaban'a 'kocam' diye hitap etmesi magazin kulislerinde deprem etkisi yarattı.