Olay iddia! Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle tuvalette basıldı

ÇALIŞANLAR TUVALETTEN GELEN SESLERİ DUYDU

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yer alan habere göre, Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Bebek'te bir mekânın erkekler tuvaletine girdi. Deniz ve sevgilisi tuvalette aşka geldi ve sesleri duyan çalışanlar tarafından dışarıya çıkartıldı.