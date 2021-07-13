Olay iddia: Survivor yarışmacısı Yunus Emre Özden sevgilisini dövdü mü?
Tv8'de yayınlanan Survivor 2020 yarışmacılarından Yunus Emre Özden'in sevgilisini dövdüğü iddiası sosyal medyayı karıştırdı.
Tv8'de yayınlanan Survivor 2020 yarışmacılarından Yunus Emre Özden'in sevgilisi Beria Gözen'e şiddet uyguladığı iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Beria Gözen isim vermeden, sevgilisi Yunus Emre'nin kendisine şiddet uyguladığını ve yastıkla boğmaya çalıştığını ileri sürdü.
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Survivor 2020 yarışmacılarından Yunus Emre Özden, sevgilisi Beria Gözen'in iddiasına göre sevgilisine şiddet uyguladı ve genç kadını yastıkla boğmaya çalıştı.
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Yunus Emre Özden kimdir? 29.03.1993 yılında İstanbul Silivri'de doğmuştur.
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Survivor yarışmacısı Yunus Emre Özden’in bir süredir beraber olduğu sevgilisi Beria Gözen,, hastane odasından çektiği kareleri sosyal medya üzerinden paylaştı.
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