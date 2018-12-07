Olay itiraf: Canlı yayında isteyerek evlenmedim
Songül Karlı, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Songül Karlı, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Merak edilenleri canlı yayında anlattı...
* Ben o adamlarla ne yapmışım. Geçen her günüme acıyorum. Yalnızlık ne kadar da güzel bir şeymiş.
* Bir adamın haydut hırsız olmaması… Eşine, çocuğuna başkasının parasını yedirmemesi ne kadar güzel bir şey. Eski eşlerime bakıyorum da, çok güzel yaşıyorlar. Kaç aileye baktım bakın…
* Bir erkek bir kadını dövmemeli… Gücüne yakışmaz. Ama bir kadın da konuşurken erkeği o noktaya getirmemeli. Bizim kadınlarımız da artık eskisi gibi değil, susmuyorlar. Küfür ediyorlar. Aradaki o saygıyı yitirmemek lazım.
* Ben de şiddet gördüm. O bana vurdu, ben de ona vurdum.
* Bizim durum başkaydı ‘çocuk yapmıyorum’ diye benim üstüme geldi. Ben ne yaptım? Küfür mü ettim? Hayır…