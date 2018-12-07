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  3. 07 Aralık 2018 12:30

Olay itiraf: Canlı yayında isteyerek evlenmedim

Songül Karlı, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Olay itiraf: Canlı yayında isteyerek evlenmedim

Songül Karlı, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Merak edilenleri canlı yayında anlattı...

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Olay itiraf: Canlı yayında isteyerek evlenmedim

* Ben o adamlarla ne yapmışım. Geçen her günüme acıyorum. Yalnızlık ne kadar da güzel bir şeymiş.

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Olay itiraf: Canlı yayında isteyerek evlenmedim

* Bir adamın haydut hırsız olmaması… Eşine, çocuğuna başkasının parasını yedirmemesi ne kadar güzel bir şey. Eski eşlerime bakıyorum da, çok güzel yaşıyorlar. Kaç aileye baktım bakın…

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Olay itiraf: Canlı yayında isteyerek evlenmedim

* Bir erkek bir kadını dövmemeli… Gücüne yakışmaz. Ama bir kadın da konuşurken erkeği o noktaya getirmemeli. Bizim kadınlarımız da artık eskisi gibi değil, susmuyorlar. Küfür ediyorlar. Aradaki o saygıyı yitirmemek lazım.

* Ben de şiddet gördüm. O bana vurdu, ben de ona vurdum.

* Bizim durum başkaydı ‘çocuk yapmıyorum’ diye benim üstüme geldi. Ben ne yaptım? Küfür mü ettim? Hayır…

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