Olaylı boşanma davasında nafaka belli oldu
2019'da nikah masasına oturan ünlü manken Elif Ece Uzun ve iş insanı Mehmet Tuş, geçtiğimiz yıl ikizlerini kucaklarına aldı. Ancak bir süre sonra evliliklerinin üzerine gölge düştü.
Uzun, uyuşturucu kullandığını ve kendisine defalarca şiddet uyguladığını söylediği eşi için iki ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Ardından çift boşanma kararı aldı.
Günaydın'dan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; ikilinin boşanma davası dün görüldü. Duruşmaya Elif Ece Uzun avukatı ile katıldı. Mehmet Tuş ise duruşmaya katılmadı.
TEHDİT ETTİ Elif Ece Uzun, duruşma çıkışında gazetecilere açıklama yapmak istemediğini söyledi. Davada tanık olarak dinlenen basın danışmanı Şenay Şaşmaz ise gazetecilerin haber yapmasına mani olmak için önce sözlü, sonra fiziki müdahalede bulundu. Ünlü mankenin basın danışmanı, gazetecilerin telefonuna vurarak görüntü almalarını engellemeye çalışıp, onları tehdit etti.
DAVA ERTELENDİ
Elif Ece Uzun, davayla ilgili, "Bana ve kızlarıma 3 bin 600 TL tedbir nafakası bağlandı. Zaten çocuklarımın hiçbir masrafını karşılamıyor. Çok gerildim ve dışarı çıktım. O sırada beni çekmeye başladılar. O gerginlikle konuşmak istemedim" dedi. Duruşma kasım ayına ertelendi.