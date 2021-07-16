Olaylı boşanma davasında nafaka belli oldu

DAVA ERTELENDİ

Elif Ece Uzun, davayla ilgili, "Bana ve kızlarıma 3 bin 600 TL tedbir nafakası bağlandı. Zaten çocuklarımın hiçbir masrafını karşılamıyor. Çok gerildim ve dışarı çıktım. O sırada beni çekmeye başladılar. O gerginlikle konuşmak istemedim" dedi. Duruşma kasım ayına ertelendi.