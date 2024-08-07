Olimpiyatlardan cinsel organı yüzünden elenen sporcuya olay teklif
2024 Paris Olimpiyatları'nda sırıkla atlama müsabakasında cinsel organı engele çarptığı için elenen Fransız Anthony Ammirati'ye yetişkin içerikli film sektöründen 250 bin Dolarlık bir film teklifi yapıldı.
2024 Paris Olimpiyatları'nda Fransız sporcu Anthony Ammirati, sırıkla atlama mücadelesinde cinsel organının engele çarpması sonucu elenmişti.
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Bu talihsiz olayın ardından, yetişkin film sitesi 'CamSoda' Ammirati'ye 250 bin dolarlık bir film teklifi yaptığı iddia edildi.
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TMZ'nin haberine göre, CamSoda'nın başkan yardımcısı Daryn Parker, Ammirati'ye bu teklifi içeren bir mektup gönderdi.
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Parker'ın mektubunda, “Bana kalsa, herkesin gördüğü şey için seni ödüllendirirdim” dediği belirtildi.
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