Ölümü hatırlatıp ''harcayın'' diyen, Bülent Ersoy dişlerine pırlanta taktıracak
Sanatçı Bülent Ersoy bir süre önce sosyal medyadan "Hayat budur işte" diyerek "Kazandığınızı yiyiniz. Bir gün öleceksin seni gömecekler. Birkaç gün övecekler, sonra malını bölüşecekler. Memnun olmayıp ana avrat sövecekler" demişti. Ersoy tavsiyesine kendi kendine uydu ve şimdilerde dişlerine pırlanta taktırmaya hazırlanıyor.
Sanatçı Bülent Ersoy bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerine "ölümlü dünya kazandığınızı harcayın" tavsiyesinde bulunmuştı.
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Bülent Ersoy, ağız ve diş bakımı için Antalya'ya geldi. Bir dizi işlem gerçekleştirecek olan Ersoy, dişlerine pırlanta taktıracağını açıkladı.
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Ersoy gündem olan paylaşımında "Kazandığınızı yiyiniz. Bir gün öleceksin seni gömecekler. Birkaç gün övecekler, sonra malını bölüşecekler. Memnun olmayıp ana avrat sövecekler. Hayat budur işte." demişti.
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