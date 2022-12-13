Ömür Gedik, ''Tutuşmak İstiyorum'' diyerek geri döndü
Ömür Gedik, sokak müzisyenliği yaparken keşfettiği, kendisine ait 300’den fazla şarkısı bulunan Mert Akyol ile birlikte yazıp seslendirdiği pop ve deep house etkileri taşıyan Tutuşmak İstiyorum adlı teklisini çıkardı.
Aranjesi ve müziği Cenk Kandıralı’ya ait olan şarkının klibi Hülya Öksüz tarafından çekildi.
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Tutkulu ve iddialı sözleri ile dikkat çeken şarkıyı Ömür Gedik ve Mert Akyol stüdyoda bir araya geldikleri bir gecede sabaha karşı tamamladı.
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Klip için ressam Fewblows Ömür Gedik’in resmini duvara çizdi.
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Özel olarak inşa edilen tül kabinde çekilen sekanslarda Ömür Gedik ve Mert Akyol hayali sevgililere kavuşmaya çalışan iki ayrı karakteri canlandırdı.
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