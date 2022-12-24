Omurgasını kıran Zeynep Bastık'tan haber var! Son halini paylaştı
Geçtiğimiz günlerde merdivenlerden düşerek omurgasını kıran Zeynep Bastık, sağlık durumunu açıkladı.
Şarkıcı Zeynep Bastık geçtiğimiz günlerde merdivenden düşerek omurgasını kırdığını duyurmuştu.
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Bastık, sağlık durumuyla ilgili Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
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Omurga kemiklerinden iki tanesini kıran şarkıcı korse takmaya başladığını belirtti.
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Bastık, paylaşımında "Sekizinci günüm. Korseyi ara ara çıkarmaya başladım. Günden güne daha iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.
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