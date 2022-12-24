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  4. Omurgasını kıran Zeynep Bastık'tan haber var! Son halini paylaştı

Omurgasını kıran Zeynep Bastık'tan haber var! Son halini paylaştı

Geçtiğimiz günlerde merdivenlerden düşerek omurgasını kıran Zeynep Bastık, sağlık durumunu açıkladı.

Omurgasını kıran Zeynep Bastık'tan haber var! Son halini paylaştı - Resim: 1

Şarkıcı Zeynep Bastık geçtiğimiz günlerde merdivenden düşerek omurgasını kırdığını duyurmuştu. 

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Omurgasını kıran Zeynep Bastık'tan haber var! Son halini paylaştı - Resim: 2

Bastık, sağlık durumuyla ilgili Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı. 

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Omurgasını kıran Zeynep Bastık'tan haber var! Son halini paylaştı - Resim: 3

Omurga kemiklerinden iki tanesini kıran şarkıcı korse takmaya başladığını belirtti. 

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Omurgasını kıran Zeynep Bastık'tan haber var! Son halini paylaştı - Resim: 4

Bastık, paylaşımında "Sekizinci günüm. Korseyi ara ara çıkarmaya başladım. Günden güne daha iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

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