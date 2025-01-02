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  4. Önce Hadise, şimdi de Seda Bakan... Şükrü Özyıldız ile ateşli sahneleri olay oldu

Önce Hadise, şimdi de Seda Bakan... Şükrü Özyıldız ile ateşli sahneleri olay oldu

Gain ekranlarında yayınlanan Esas Oğlan adlı dizinin son bölümüne Hadise'nin ardından bu sefer de Seda Bakan ile Şükrü Özyıldız'ın ateşli yatak sahneleri damgasını vurdu...

Önce Hadise, şimdi de Seda Bakan... Şükrü Özyıldız ile ateşli sahneleri olay oldu - Resim: 1

Gain'de ekrana gelen ve başrollerinde Hadise ile Seda Bakan'ın yer aldığı Esas Oğlan dizisi cesur sahneleriyle ekranlara damgasını vurmaya devam ediyor.

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Önce Hadise, şimdi de Seda Bakan... Şükrü Özyıldız ile ateşli sahneleri olay oldu - Resim: 2

Daha önce defalarca ünlü şarkıcı Hadise'nin yatak sahneleriyle olay olan dizi bu sefer de Seda Bakan'ın Şükrü Özyıldız ile ateşli sahneleriyle gündemde.

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Önce Hadise, şimdi de Seda Bakan... Şükrü Özyıldız ile ateşli sahneleri olay oldu - Resim: 3

Esas Oğlan'ın 8'inci bölümünde yayınlanan sahnelerinde Seda Bakan'ın hayat verdiği Selma karakteri, Hadise'nin canlandırdığı Ceren karakterinin eski sevgilisi olan Şükrü Özyıldız ile yakınlaştı.

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Önce Hadise, şimdi de Seda Bakan... Şükrü Özyıldız ile ateşli sahneleri olay oldu - Resim: 4

İkilinin yatak odasındaki cesur sahneleri ise izleyicileri ekran başına kilitledi.

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