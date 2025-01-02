Önce Hadise, şimdi de Seda Bakan... Şükrü Özyıldız ile ateşli sahneleri olay oldu
Gain ekranlarında yayınlanan Esas Oğlan adlı dizinin son bölümüne Hadise'nin ardından bu sefer de Seda Bakan ile Şükrü Özyıldız'ın ateşli yatak sahneleri damgasını vurdu...
Gain'de ekrana gelen ve başrollerinde Hadise ile Seda Bakan'ın yer aldığı Esas Oğlan dizisi cesur sahneleriyle ekranlara damgasını vurmaya devam ediyor.
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Daha önce defalarca ünlü şarkıcı Hadise'nin yatak sahneleriyle olay olan dizi bu sefer de Seda Bakan'ın Şükrü Özyıldız ile ateşli sahneleriyle gündemde.
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Esas Oğlan'ın 8'inci bölümünde yayınlanan sahnelerinde Seda Bakan'ın hayat verdiği Selma karakteri, Hadise'nin canlandırdığı Ceren karakterinin eski sevgilisi olan Şükrü Özyıldız ile yakınlaştı.
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İkilinin yatak odasındaki cesur sahneleri ise izleyicileri ekran başına kilitledi.
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