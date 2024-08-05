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  4. Onlyfans modeli Merve Taşkın da Instagram'a özgürlük istedi

Onlyfans modeli Merve Taşkın da Instagram'a özgürlük istedi

Sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımları nedeniyle "müstehcenlik" suçuyla yargılanarak beraat eden Onlyfans fenomeni Merve Taşkın, sosyal medya platformu Instagram’ın kapatılmasına tepki gösterdi.

Onlyfans modeli Merve Taşkın da Instagram'a özgürlük istedi - Resim: 1

Onlyfans fenomeni Merve Taşkın, Instagram'a 3 gündür uygulanan erişim engeli kararına tepki gösteren fenomenler arasına katıldı. 

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Onlyfans modeli Merve Taşkın da Instagram'a özgürlük istedi - Resim: 2

. Geçen yıllarda Onlyfans’e de erişim engeli getirildiği anımsatan Taşkın, “Kendi ellerinizle özgürlüğünüzü mezara gömüyorsunuz farkında değilsiniz” dedi.

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Onlyfans modeli Merve Taşkın da Instagram'a özgürlük istedi - Resim: 3

Taşkın, “Onlyfans’in yasaklanmasına sevinenlerin ellerinden Instagram alındı. Bugün de Instagram’ın yasaklanmasına sevinenlerin gelecekte ellerinden neler alınacak izleyip görelim. Kendi ellerinizle özgürlüğünüzü mezara gömüyorsunuz farkında değilsiniz” ifadelerini kullandı.

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Onlyfans modeli Merve Taşkın da Instagram'a özgürlük istedi - Resim: 4
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