Onlyfans modeli Merve Taşkın da Instagram'a özgürlük istedi
Sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımları nedeniyle "müstehcenlik" suçuyla yargılanarak beraat eden Onlyfans fenomeni Merve Taşkın, sosyal medya platformu Instagram’ın kapatılmasına tepki gösterdi.
Onlyfans fenomeni Merve Taşkın, Instagram'a 3 gündür uygulanan erişim engeli kararına tepki gösteren fenomenler arasına katıldı.
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. Geçen yıllarda Onlyfans’e de erişim engeli getirildiği anımsatan Taşkın, “Kendi ellerinizle özgürlüğünüzü mezara gömüyorsunuz farkında değilsiniz” dedi.
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Taşkın, “Onlyfans’in yasaklanmasına sevinenlerin ellerinden Instagram alındı. Bugün de Instagram’ın yasaklanmasına sevinenlerin gelecekte ellerinden neler alınacak izleyip görelim. Kendi ellerinizle özgürlüğünüzü mezara gömüyorsunuz farkında değilsiniz” ifadelerini kullandı.
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