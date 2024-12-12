OnlyFans yıldızı 14 saatte 101 erkekle birlikte oldu; gözyaşlarını tutamadı
OnylFans modeli Lily Phillips, 101 erkekle birlikte olduktan sonra, gün boyunca yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Genç kadın, bir dahaki meydan okumasında bin erkekle birlikte olmayı hedeflediğini söyledi.
Erkek hayranlarına kendisiyle birlikte olma sözü veren 23 yaşındaki Only Fans yıldızı, YouTuber Josh Pieters ile birlikte hazırladığı yeni bir belgeselde, yaşadığı deneyimi detaylandırdı. Phillips ile birlikte olmak için gelen 101 erkeğin her birine 2 ila 5 dakikanın verildiği, toplamda 14 saat süren bu deneyimin ardından Philips, ağlayarak “bunun düşündüğünden çok daha yoğun olduğunu” söyledi.
Phillips, daha önce "meydan okumaktan zevk aldığını ve seks konusunda tutkulu olduğunu" söylemişti.
Belgeselde, 101. adam ayrıldıktan sonra daireye giren Josh Pieters’ın yatak odasının durumunu gördükten sonra, vücut sıvıları ve ağlamaktan gözleri kızarmış Phillips'e nasıl hissettiğini sorması üzerine Phillips, şöyle cevap verdi: “Dürüst olmam gerekirse zayıf kızlara göre değil, çok zordu. Tavsiye eder miyim bilmiyorum. Bu farklı bir duygu, düşündüğümden çok daha yoğun bir his.”
Pieters’a neden bu kadar sarsıldığını açıklamaya çalışan Phillips sözlerine şu şekilde devam etti: “Etkileşimleri erkenden durdurmak zorunda kaldım. Onlara yeterince zaman ayırıp iyi vakit geçirtmediysem diye baskı altında hissettim. Etkileşim kurmak zorlaştı, çünkü onlar “bitirmemi sağlamayacak mısın, buraya kadar geldim” dediklerinde, biraz suçluluk duygusuna kapıldım.”