OnlyFans yıldızı 14 saatte 101 erkekle birlikte oldu; gözyaşlarını tutamadı

Belgeselde, 101. adam ayrıldıktan sonra daireye giren Josh Pieters’ın yatak odasının durumunu gördükten sonra, vücut sıvıları ve ağlamaktan gözleri kızarmış Phillips'e nasıl hissettiğini sorması üzerine Phillips, şöyle cevap verdi: “Dürüst olmam gerekirse zayıf kızlara göre değil, çok zordu. Tavsiye eder miyim bilmiyorum. Bu farklı bir duygu, düşündüğümden çok daha yoğun bir his.”