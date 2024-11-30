OnlyFans'ın güzeli geliriyle dudak uçuklattı
Sosyal medyanın yetişkinlere yönelik içerikli platformu OnlyFans'ın fenomenlerinden Sophie Rain adlı genç kadın kazancını açıkladı.
İnternetin yetişkinlere özel ücretli platformu OnlyFans her gün yeni bir fenomen yaratırken bu fenomenlerin ne kadar kazanç elde ettikleri de merak konusu oluyor.
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Son olarak yetişkinlere yönelik cinsel içerikli video ve fotoğrafların yayınlandığı Onlyfans platformunda modellik yapan Sophie Rain kazancıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Aylık kazancının 4 milyon dolar olduğunu açıklayan Sophie Rain'in kazancı herkesin ağzını açık bıraktı.
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OnlyFans güzelinin bu açıklaması sonrasında sosyal medyada hesap makinesini eline alan Rain'in günlük, saatlik hatta saniyelik kazancını hesapladı.
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