Onur ile Beyza aşk mı yaşıyor ? Canlı yayında açıkladı
MasterChef Türkiye birincisi Onur ile, üst üste yaşadığı mutfak kazalarıyla sezon boyunca yürekleri ağızlara getiren Beyza'nın aşk yaşadığı iddia edilmişti. Onur katıldığı programda gerçeği açıkladı.
MasterChef Türkiye'nin son şampiyonu Onur ile yarışma süresince üst üste yaşadığı kazalarla dikkat çeken Beyza ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.
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Cumartesi günü oynanan büyük finalde MasterChef Türkiye şampiyonluğunu ilan eden Onur şampiyonluğunun ardından TV8'de Gel Konuşalım'a katıldı.
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Onur, hayatına dair açıklamalar yaparken Beyza ile aşk dedikodularına da yanıt verdi.
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'Beyza benim çok değerli bir arkadaşım. İkinci elemeden beri tanıyorum. Fransa'dan geldiği için o da gurbetçi. Aramızda hiçbir şey yok, sadece çok yakın bir arkadaşım' diyerek aşk iddialarını yalanladı.
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