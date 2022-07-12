Öpücük yağmuru: Işın Karaca 19 yaş küçük sevgilisiyle aşka geldi

BOŞANDIKTAN 1 AY SONRA İLİŞKİYE BAŞLAMIŞTI

2019 yılının kasım ayında evliliğini tek celsede bitiren Işın Karaca, bir ay sonra Can Yapıcıoğlu ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Kısa sürede yeni bir ilişkiye başladığı için hakkında ihanet iddiası çıkan Karaca, "Böyle bir saçmalık olması mümkün değil. Bende kimseye ihanet olmaz" diyerek söylentilere son noktayı koymuştu.