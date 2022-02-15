Orhan Gencebay Gülşen'i hedef gösterdi: Bu edeple, akılla ilgili bir durum

Arabesk müziğin usta ismi Orhan Gencebay, ailesiyle birlikte Etiler'deki bir mekanda yemek yedi. Mekan çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Orhan Gencebay, ünlü şarkıcıların aylardır tartışılan cesur ve dekolteli sahne kıyafetleri ile ilgili yorumda bulunarak '' Bu edeple, akılla ilgili bir durum. İnsan kendine yakışanı yapmalı'' dedi.