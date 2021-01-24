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  3. 24 Ocak 2021 23:16

Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşerek sol işaret parmağını kırdı. Orhan Gencebay’ın önce taksiyle eve gittiği daha sonra da evden eşi Sevim Emre ile birlikte hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay hayranlarını korkuttu! Sevilen sanatçı Orhan Gencebay talihsiz bir kaza geçirerek parmağını kırdı. 

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Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu

Evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşen Gencebay sol işaret parmağını kırdı.

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Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu

Tek başına yürüyüş yapan Orhan Gencebay’ın bir çukura takılarak yere düştüğü öğrenildi. Hemen eve giden Gencebay hayat arkadaşı Sevim Emre ile hastaneye gitti.

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Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu

Yapılan incelemelerin ardından Gencebay'ın sol el işaret parmağının kırık olduğu tespit edildi. Gencebay'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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