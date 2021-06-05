Orkun Işıtmak ile Merve Yorgancılar evlendi

Müzisyen ve Youtuber Oğuzhan Uğur, sosyal medya paylaşımına, "Lan cidden duygulandım. Ben evlensem anca bu kadar mutlu olurdum. Canım kardeşim Orkun Işıtmak ve muazzör yengemiz Merve Yorgancılar'a bir ömür mutluluklar" mesajını yazdı.