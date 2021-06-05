Orkun Işıtmak ile Merve Yorgancılar evlendi
YouTuber Orkun Işıtmak, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Merve Yorgancılar ile dünya evine girdi.
YouTuber Orkun Işıtmak, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Merve Yorgancılar ile evlendi. Kemer Country'deki düğüne çiftin ailelerinin yanı sıra yakın dostları katıldı. Orkun Işıtmak nikah sonrası fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı
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Kemer Country'de gerçekleşen düğüne Merve Yorgancılar-Orkun Işıtmak çiftinin ailelerinin yanı sıra yakın dostları katıldı.
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25 yaşındaki Youtuber Orkun Işıtmak, nikah sonrası fotoğrafları kalp emojisi ekleyip, Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Müzisyen ve Youtuber Oğuzhan Uğur, sosyal medya paylaşımına, "Lan cidden duygulandım. Ben evlensem anca bu kadar mutlu olurdum. Canım kardeşim Orkun Işıtmak ve muazzör yengemiz Merve Yorgancılar'a bir ömür mutluluklar" mesajını yazdı.
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