Oryantal Asena geçmişini sildirmek istiyor
2017 yılında Hasan Dere ile nikah masasına oturan ve eski yaşamına veda eden oryantal Asena, geçmişini sildirmek için harekete geçti.
Sabah'ta yer alan habere göre İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuran oryantal, evlenmeden önce verdiği pozları sildirmek istediğini belirtti.
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Ünlü oryantal Asena, hakkındaki eski haberlerin eşiyle arasında tartışmalara neden olduğunu, bu durumun manevi olarak kendisini yaraladığını belirtti. Asena, 2017 yılında Hasan Dere ile evlenmiş ve hayatını değiştirmeye karar vermişti.
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Asena, "Tüp bebek tedavisi görüyorum. Geçmişteki haberlerle yıpranıyorum, içeriklerin kaldırılması gerekiyor" dedi.
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Hakimlik, haberlerin 10 yıllık süreyi aştığı için unutulma hakkı kazandığını belirledi ve Asena'nın talebi kabul edildi.
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