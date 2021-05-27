Oryantal Asena sosyal medyada fena yakalandı
Bir döneme damgasını vuran ünlü dansöz Asena, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla sosyal medyada alay konusu oldu.
Uzun yıllar talk show ve çeşitli TV programlarında yer alan ve dansıyla adın söz ettiren Asena, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinin diline düştü.
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Asena paylaştığı bir fotoğrafta yüzünü resmen değiştirdi! Paylaştığı fotoğrafın üzerinde oynama yapan Asena, ayna detayını düşünemedi.
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Asena'nın yüzü aynaya yansıyan görüntüsünde epey farklıydı.
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Asena kilolu olan yüzünü küçülttü ama aynayı unuttu. Aynı zamanda aynada gülen Asena paylaştığı pozda ise gülmüyordu.
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