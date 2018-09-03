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  3. 03 Eylül 2018 12:29

Oryantal Didem'in son hali şaşırttı

Oryantal Didem, önceki akşam Cihangir'de bir balıkçıda görüntülendi.

Oryantal Didem'in son hali şaşırttı

Bir dönem İbrahim Tatlıses'in parlattığı ve programında dans eden oryantal Didem, önceki akşam Cihangir'de bir balıkçıda kız arkadaşlarıyla yemek yerken görüntülendi.

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Oryantal Didem'in son hali şaşırttı

Patlayan flaşlarla şoke olup yüzünü gizlemeye çalışan Didem, “Palyaço gibiyim arkadaşlar, çekmeyin lütfen" dedi. Neşeli haliyle dikkat çeken ünlü oryantal, dudaklarına estetik yaptırdığını söyledi.

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Oryantal Didem'in son hali şaşırttı

"TANSİYONUNUZ ÖLÇTÜRÜP GELİN"
Kıvrak dansları ile kendisini izlemeye gelenleri coşturmasını iyi bilen güzel oryantal, kendisini izlemeye gelenleri "Tansiyonunuzu ölçtürüp gelin." diyerek uyarmıştı.

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Oryantal Didem'in son hali şaşırttı

31 yaşındaki Didem Kınalı, adını ilk olarak İbo Show ile duyurmuştu.

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