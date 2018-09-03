Oryantal Didem'in son hali şaşırttı
Oryantal Didem, önceki akşam Cihangir'de bir balıkçıda görüntülendi.
Bir dönem İbrahim Tatlıses'in parlattığı ve programında dans eden oryantal Didem, önceki akşam Cihangir'de bir balıkçıda kız arkadaşlarıyla yemek yerken görüntülendi.
Patlayan flaşlarla şoke olup yüzünü gizlemeye çalışan Didem, “Palyaço gibiyim arkadaşlar, çekmeyin lütfen" dedi. Neşeli haliyle dikkat çeken ünlü oryantal, dudaklarına estetik yaptırdığını söyledi.
"TANSİYONUNUZ ÖLÇTÜRÜP GELİN"
Kıvrak dansları ile kendisini izlemeye gelenleri coşturmasını iyi bilen güzel oryantal, kendisini izlemeye gelenleri "Tansiyonunuzu ölçtürüp gelin." diyerek uyarmıştı.