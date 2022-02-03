Oryantal Didem'den çok konuşulacak sözler: ''Ben namussuz değilim''

İKİ FARKLI DİDEM VAR

* Sahnede çok mutlum, bir başka Didem oluyorum. Evde de temizlik yapan, temizliği takıntı haline getiren bir Didem var! İki farklı Didem arasında dağlar kadar fark var.

* Ben insanların hep şöyle bakmasını istedim; Ailenin kızı olarak. Evet, ben dansçıyım ama kötü bir iş yapmıyorum, namussuz değilim. O gözle bakanlar var ama ben öyle biri değilim. Bu işi iyi yaptığımı düşünüyorum.