Oryantal Didem'den yıllar sonra gelen İbrahim Tatlıses itirafı

17 yaşında İbrahim Tatlıses ile tanışmasının hayatının kırılma noktası olduğunu söyleyen Didem Kınalı, "Bir gün dans etmem için İbo Show'a istediler. Bütün oryantal arkadaşlarımla seçmelere girdik. Onlar beni görünce 'sen geldiysen bizim gitmemiz lazım' demişti. Dansımı beğendikten sonra İbrahim Bey'i aradılar. Sonra onun karşısında dans ettim ve kabul ettiler.