Oryantal Didem'den yıllar sonra gelen İbrahim Tatlıses itirafı
Yıllar önce İbo Show'da sergilediği başarılı performansla hafızalara kazınan oryantal Didem Kınalı, "İbrahim Tatlıses'le aşk yaşadınız mı" sorusuna yıllar sonra yanıt verdi.
İbo Show'da sergilediği başarılı performansla hafızalara kazınan oryantal Didem Kınalı, Haber Bahane isimli Youtube programına konuk oldu.
Yıllar boyu İbo Show'da dans eden Kınalı, 'İbrahim Tatlıses'le aranızda duygusal bir yakınlık oldu mu' sorusuna yıllar sonra cevap verdi.
Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haberler Haber Bahane programına konuk olan oryantal Didem Kınalı, yıllarca programında dans ettiği İbrahim Tatlıses ile ilgili itirafta bulundu. Kınalı, "İbrahim Tatlıses'le aranızda duygusal bir yakınlık oldu mu?" sorusuna, "Hayır, hiç olmadı" dedi.
17 yaşında İbrahim Tatlıses ile tanışmasının hayatının kırılma noktası olduğunu söyleyen Didem Kınalı, "Bir gün dans etmem için İbo Show'a istediler. Bütün oryantal arkadaşlarımla seçmelere girdik. Onlar beni görünce 'sen geldiysen bizim gitmemiz lazım' demişti. Dansımı beğendikten sonra İbrahim Bey'i aradılar. Sonra onun karşısında dans ettim ve kabul ettiler.