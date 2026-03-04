Oryantal Star ve Survivor'ın yüz nakli olan güzeli herkesi şaşırttı: Kaşımdan saç çıktı!
Türkiye'nin ilk olarak Oryantal Star programıyla tanıdığı ardından da Survivor daha Show TV ekranlarında yayınlanırken Survivor adada yarışan sosyal medya fenomeni Didem Ceran, Güney Kore’de geçirdiği radikal yüz nakli operasyonunun ardından vücudundaki herkesi şaşırtan değişikliği "kaşımda saç çıktı" diyerek duyurdu.
2006 yılında Oryantal Star programıyla adını duyuran Didem Ceran, 2011 yılında da Survivor yarışmasına katılmıştı.
Survivor'ın daha Show TV ekranlarında yayınlandığı döneminde Survivor yarışmacıları arasında yer alan Didem Ceran ise güzelliğiyle yarışmaya damgasını vurmuştu.
Uzun süredir sosyal medya üzerinden spor ve fitness paylaşımları yapan Didem Ceran Kore'de yüz nakli yaptırdığını duyurmuştu.
Peş peşe paylaşımlar yaparak geçirdiği işlemleri tek tek sıralayan Didem Ceran'ın paylaşımları ve yüzündeki değişim olay oldu.
