Oscar gecesinde Gupse Özay şaşkınlığı; onu gören Gupse Özay sandı...
Dün akşam düzenlenen Oscar Ödülleri’ne katılan dünyaca Lily Gladstone’u görenler Gupse Özay sanınca sosyal medya yıkıldı. Gupse Özay'dan da dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin düzenlediği 96'ncı Oscar Ödülleri'nde ilginç anlar da yaşandı. Oppenheimer filminin 7 ödül aldığı gecede En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Emma Stone'a gitti. Ödül konuşması yapan oyuncuyu izlerken gözleri dolan diğer güçlü aday Lily Gladstone'u görenler ise neye uğradığını şaşırdı.
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Geceye siyah elbisesi ve gösterişli takılarıyla katılan dünyaca ünlü oyuncuyu görenler Gupse Özay'a benzetti.
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Kendisi de bu benzerliğe sessiz kalamayan Gupse Özay da Instagram hesabından ünlü oyuncunun fotoğrafını yayınlayarak "Evet dün Oscar alamadım. Ama Emma'yı tebrik ediyorum" diyerek espri yaptı.
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