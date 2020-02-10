Oscar tarihinde bir ilk ! İşte ödül kazananlar...
92. Oscar Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törende sahiplerini buldu. En İyi Film ödülünü Güney Kore yapımı Parasite kazandı. Parasite, ilk kez İngilizce olmayan bir film olarak En İyi Film seçilmesiyle Oscar tarihine geçti.
EN İYİ FİLM
KAZANAN: Parasite (Neon)
DİĞER ADAYLAR
Ford v Ferrari (Disney/Fox)
The Irishman (Netflix)
Jojo Rabbit (Fox Searchlight)
Joker (Warner Bros.)
Little Women (Sony)
Marriage Story (Netflix)
1917 (Universal)
Once Upon a Time in Hollywood (Sony)
EN İYİ KADIN OYUNCU
KAZANAN: Renee Zellweger (Judy)
DİĞER ADAYLAR
Cynthia Erivo (Harriet)
Scarlett Johansson (Marriage Story)
Saorise Ronan (Little Women)
Charlize Theron (Bombshell)
EN İYİ ERKEK OYUNCU
KAZANAN: Joaquin Phoenix (Joker)
DİĞER ADAYLAR
Antonio Banderas (Pain and Glory)
Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood)
Adam Driver (Marriage Story)
Jonathan Pryce (The Two Popes)