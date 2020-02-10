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  3. 10 Şubat 2020 07:41

Oscar tarihinde bir ilk ! İşte ödül kazananlar...

92. Oscar Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törende sahiplerini buldu. En İyi Film ödülünü Güney Kore yapımı Parasite kazandı. Parasite, ilk kez İngilizce olmayan bir film olarak En İyi Film seçilmesiyle Oscar tarihine geçti.

Oscar tarihinde bir ilk ! İşte ödül kazananlar...

EN İYİ FİLM
KAZANAN: Parasite (Neon)

DİĞER ADAYLAR

Ford v Ferrari (Disney/Fox)
The Irishman (Netflix)
Jojo Rabbit (Fox Searchlight)
Joker (Warner Bros.)
Little Women (Sony)
Marriage Story (Netflix)
1917 (Universal)
Once Upon a Time in Hollywood (Sony)

1/ 24
Oscar tarihinde bir ilk ! İşte ödül kazananlar...

EN İYİ KADIN OYUNCU
KAZANAN: Renee Zellweger (Judy)

DİĞER ADAYLAR

Cynthia Erivo (Harriet)
Scarlett Johansson (Marriage Story)
Saorise Ronan (Little Women)
Charlize Theron (Bombshell)

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Oscar tarihinde bir ilk ! İşte ödül kazananlar...

EN İYİ ERKEK OYUNCU
KAZANAN: Joaquin Phoenix (Joker)

DİĞER ADAYLAR

Antonio Banderas (Pain and Glory)
Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood)
Adam Driver (Marriage Story)
Jonathan Pryce (The Two Popes)

3/ 24
Oscar tarihinde bir ilk ! İşte ödül kazananlar...

EN İYİ YÖNETMEN
KAZANAN: Bong Joon Ho (Parasite)

DİĞER ADAYLAR

Martin Scorsese (The Irishman)
Todd Phillips (Joker)
Sam Mendes (1917)
Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood)

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