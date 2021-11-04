Osman Bey’in fethi Kuruluş Osman'ı reytinglerde zirveye taşıdı

#TürkeBaşkaldıranın etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan 'Kuruluş Osman', Türkiye ve dünya gündeminde yer alırken, reytinglerde de rakipsizdi. 'Kuruluş Osman' Tüm Kişiler'de %9,12 izlenme oranı ve 23,68 izlenme payı, 20+ABC1'de %8,13 izlenme oranı ve %19,21 izlenme payı elde ederek çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu ve tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı.