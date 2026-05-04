Osman Can mı Barış mı ? İşte Survivor'da elenen isim ile İletişim ödülünü kazanan takım belli oldu
Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler macerasında 3 Mayıs Pazar akşamı nefesler tutuldu. Sezonun en büyük ödüllerinden biri olan aile oyunu iletişim ödülü sahibini bulurken, eleme konseyinde Barış ve Osman Can arasında dev bir halk oylaması heyecanı yaşandı.
Survivor 2026'da heyecan doruğa tırmandı. 3 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümde hem sezonun en duygusal iletişim ödülü sahibini buldu hem de büyük bir halk oylaması sonucunda bir isim hayallerine veda etti. TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2026’da haftanın en kritik gecesi geride kaldı. İki aşamalı olarak oynanan ve yarışmacıların sevdikleriyle hasret gidermesini sağlayan "Aile Oyunu 2. Aşama" parkurunda takımlar adeta canını dişine taktı. Kıyasıya geçen mücadelenin sonunda galibiyet ipini göğüsleyen taraf Ünlüler Takımı oldu.
Eleme potasında yer alan Barış ve Osman Can arasındaki rekabet, düello etabının ardından halk oylamasına taşındı. İzleyicilerden gelen SMS oyları sonucunda, Survivor 2026 serüvenini noktalayan isim Osman Can oldu. Osman Can’ın vedası hem takım arkadaşları hem de ekran başındaki izleyiciler için sürpriz bir gelişme olarak kaydedildi.
Osman Can’ın elenmesinin ardından sosyal medya mecralarında tartışmaların fitili ateşlendi. Yarışmacının hayranları ve Survivor takipçileri, veda kararına ilişkin binlerce yorum yaptı. Birçok kullanıcı "Erken veda oldu", "Hak etmedi" ve "Yazık oldu" diyerek üzüntülerini ve karara yönelik eleştirilerini dile getirdi.
Osman Can’ın vedasıyla dengelerin değiştiği Survivor adasında, takımlar şimdi yeni haftanın dokunulmazlık oyunları için hazırlıklarına başladı. Eksilen kadroların performansları ve adadaki yeni stratejiler şimdiden merak konusu oldu.