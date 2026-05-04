Osman Can mı Barış mı ? İşte Survivor'da elenen isim ile İletişim ödülünü kazanan takım belli oldu

Survivor 2026'da heyecan doruğa tırmandı. 3 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümde hem sezonun en duygusal iletişim ödülü sahibini buldu hem de büyük bir halk oylaması sonucunda bir isim hayallerine veda etti. TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2026’da haftanın en kritik gecesi geride kaldı. İki aşamalı olarak oynanan ve yarışmacıların sevdikleriyle hasret gidermesini sağlayan "Aile Oyunu 2. Aşama" parkurunda takımlar adeta canını dişine taktı. Kıyasıya geçen mücadelenin sonunda galibiyet ipini göğüsleyen taraf Ünlüler Takımı oldu.