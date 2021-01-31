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  3. 31 Ocak 2021 00:00

Oya Okar’a büyük şok! Çakar lambalı araçla gelip…

Rol aldığı "Arka Sokaklar" dizisiyle adından söz ettiren oyuncu Oya Okar, geçen hafta büyük bir şok yaşadı. Hırsızlık kurbanı güzel oyuncunun, arabası gündüz vakti evinin önünden çalındı.

Oya Okar’a büyük şok! Çakar lambalı araçla gelip…

Rol aldığı "Arka Sokaklar" dizisiyle adından söz ettiren oyuncu Oya Okar, geçen hafta büyük bir şok yaşadı. Hırsızlık kurbanı güzel oyuncunun, arabası gündüz vakti evinin önünden çalındı.

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Oya Okar’a büyük şok! Çakar lambalı araçla gelip…

HİÇBİR İZ YOK Geçtiğimiz hafta gerçekleşen olayda Oya Okar'ın evine giren hırsızlar, çekimlerin yoğunluğunu fırsat bilip Okar'ın ziynet eşyalarını ve aracını çaldı.

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Oya Okar’a büyük şok! Çakar lambalı araçla gelip…

Evdeki alarm ve kamera sistemini etkisiz hale getiren soyguncular, kısa süre içinde olay yerini terk edip arkalarında hiçbir iz bırakmadı.

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Oya Okar’a büyük şok! Çakar lambalı araçla gelip…

ÇAKAR LAMBALARI OLAN ARAÇLA GELDİLER Görgü tanıklarının ifadelerine göre çakar lambaları olan koyu renkli bir araçla olay yerine gelen hırsızlar, dakikalar içinde evdeki değerli eşyaları ve Okar'ın lüks aracını çalıp kayıplara karıştı.

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