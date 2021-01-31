Oya Okar’a büyük şok! Çakar lambalı araçla gelip…

ÇAKAR LAMBALARI OLAN ARAÇLA GELDİLER Görgü tanıklarının ifadelerine göre çakar lambaları olan koyu renkli bir araçla olay yerine gelen hırsızlar, dakikalar içinde evdeki değerli eşyaları ve Okar'ın lüks aracını çalıp kayıplara karıştı.