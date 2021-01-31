Oya Okar’a büyük şok! Çakar lambalı araçla gelip…
Rol aldığı "Arka Sokaklar" dizisiyle adından söz ettiren oyuncu Oya Okar, geçen hafta büyük bir şok yaşadı. Hırsızlık kurbanı güzel oyuncunun, arabası gündüz vakti evinin önünden çalındı.
Rol aldığı "Arka Sokaklar" dizisiyle adından söz ettiren oyuncu Oya Okar, geçen hafta büyük bir şok yaşadı. Hırsızlık kurbanı güzel oyuncunun, arabası gündüz vakti evinin önünden çalındı.
HİÇBİR İZ YOK Geçtiğimiz hafta gerçekleşen olayda Oya Okar'ın evine giren hırsızlar, çekimlerin yoğunluğunu fırsat bilip Okar'ın ziynet eşyalarını ve aracını çaldı.
Evdeki alarm ve kamera sistemini etkisiz hale getiren soyguncular, kısa süre içinde olay yerini terk edip arkalarında hiçbir iz bırakmadı.