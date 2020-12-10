Öykü Çelik'e sevgilisinden lüks jest!
Oyuncu Öykü Çelik önceki gün Bebek'teki bir kuaförde görüntülendi. Güzel oyuncu, sevgilisi İsmail Berhan'ın kendisini tahsis ettiği lüks araçla kuaförden ayrıldı.
Pandemi döneminde katıldığı partiler, sonrasında yaptığı “mini etek” açıklaması ve “Survivor”a katılacağı haberleriyle son dönemde adından sıkça söz ettiren Öykü Çelik, şimdi de aşk hayatıyla gündemde.
Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre oyuncu, adının aşk dedikodularına karıştığı işadamı İsmail Berhan’la yaşadığı ilişkiyi sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla ilan etti.
ÖZÜR DİLERİM ARKADAŞLAR AMA...
Öykü Çelik önceki gün Bebek’teki bir kuaför salonundaydı. Saçlarına bakım yaptıran oyuncu, çıkışta İsmail Berhan’ın kendisine tahsis ettiği milyonluk araca bindi.