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  3. 10 Aralık 2020 10:02

Öykü Çelik'e sevgilisinden lüks jest!

Oyuncu Öykü Çelik önceki gün Bebek'teki bir kuaförde görüntülendi. Güzel oyuncu, sevgilisi İsmail Berhan'ın kendisini tahsis ettiği lüks araçla kuaförden ayrıldı.

Öykü Çelik'e sevgilisinden lüks jest!

Pandemi döneminde katıldığı partiler, sonrasında yaptığı “mini etek” açıklaması ve “Survivor”a katılacağı haberleriyle son dönemde adından sıkça söz ettiren Öykü Çelik, şimdi de aşk hayatıyla gündemde.

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Öykü Çelik'e sevgilisinden lüks jest!

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre oyuncu, adının aşk dedikodularına karıştığı işadamı İsmail Berhan’la yaşadığı ilişkiyi sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla ilan etti.

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Öykü Çelik'e sevgilisinden lüks jest!

ÖZÜR DİLERİM ARKADAŞLAR AMA...
Öykü Çelik önceki gün Bebek’teki bir kuaför salonundaydı. Saçlarına bakım yaptıran oyuncu, çıkışta İsmail Berhan’ın kendisine tahsis ettiği milyonluk araca bindi.

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Öykü Çelik'e sevgilisinden lüks jest!

Sorulara yanıt vermeyen Çelik, kameralar kapandıktan sonra muhabirlerden özür diledi: “Özür dilerim arkadaşlar ama konuşmak istemiyorum.”

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