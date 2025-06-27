Öykü Gürman sevilen diziye transfer oldu
Şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, Tabii'nin sevilen dizisi Gassal'ın kadrosuna dahil oldu.
TRT'nin dijital platformu Tabii'de izleyiciyle buluşan Gassal dizisi, 3 sezon onayı aldı. Yeni sezon onayı ile birlikte dizinin kadrosu netleşmeye başladı. Ünlü oyuncu Öykü Gürman ‘da yeni sezonda ‘Gassal’ dizisine dahil oldu.
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Ahmet Kural ve Hande Soral’ın başrollerini paylaştığı dizinin 3. sezonunda Öykü Gürman “Güzel” karakterine hayat verecek.
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Gürman son olarak “Gönül Dağı” dizisinde seyirci karşısına çıkmıştı.
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Her sezonu 10 bölümden oluşan Gassal dizisinin 4. hafta çekimlerine başlandı.
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