Oyuncu Ayça Varlıer bir ilk başardı ve ABD'de tarihe geçti
Oyuncu Ayça Varlıer, New York'ta Broadway müzikali 'Swan Lake Rock Opera'da başrol oynayarak tarihe geçti. Varlıer,Off-Broadway'de başrol oynayan ilk Türk kadın sanatçı ünvanını kazandı
Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Amerika'da yaşayan Ayça Varlıer bir ilki başardı. Varlıer, Swan Rock Opera'da 'Kraliçe Şardanel' karakteriyle sahne alarak, Off-Broadway'de başrol oynayan ilk Türk kadın sanatçı ünvanını kazandı
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Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Varlıer, "Son derece heyecanlı ve gururluyum. İki yılımı aldı bu sahneye çıkmak. Alın teri ve çok çalışmak var" ifadelerini kullandı.
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Ünlü oyuncu, kültürel sınırları aşan bir başarı hikayesi yazarak, Türk sanatçıların dünya sahnesindeki varlığını güçlendirdi.
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Varlıer, aynı zamanda iki sinema filminde de rol alarak sanatını farklı alanlarda da sürdürüyor.
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