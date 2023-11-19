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Oyuncu Ayça Varlıer bir ilk başardı ve ABD'de tarihe geçti

Oyuncu Ayça Varlıer, New York'ta Broadway müzikali 'Swan Lake Rock Opera'da başrol oynayarak tarihe geçti. Varlıer,Off-Broadway'de başrol oynayan ilk Türk kadın sanatçı ünvanını kazandı

Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Oyuncu Ayça Varlıer bir ilk başardı ve ABD'de tarihe geçti - Resim: 1

Amerika'da yaşayan Ayça Varlıer bir ilki başardı. Varlıer, Swan Rock Opera'da 'Kraliçe Şardanel' karakteriyle sahne alarak, Off-Broadway'de başrol oynayan ilk Türk kadın sanatçı ünvanını kazandı

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Oyuncu Ayça Varlıer bir ilk başardı ve ABD'de tarihe geçti - Resim: 2

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Varlıer, "Son derece heyecanlı ve gururluyum. İki yılımı aldı bu sahneye çıkmak. Alın teri ve çok çalışmak var" ifadelerini kullandı.

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Oyuncu Ayça Varlıer bir ilk başardı ve ABD'de tarihe geçti - Resim: 3

Ünlü oyuncu, kültürel sınırları aşan bir başarı hikayesi yazarak, Türk sanatçıların dünya sahnesindeki varlığını güçlendirdi.

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Oyuncu Ayça Varlıer bir ilk başardı ve ABD'de tarihe geçti - Resim: 4

Varlıer, aynı zamanda iki sinema filminde de rol alarak sanatını farklı alanlarda da sürdürüyor.

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