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  4. Ünlü oyuncudan üzücü haber: Beyninde tümör tespit edildi

Oyuncu Hülya Duyar’ın beyninde tümör çıktı

Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan oyuncu Hülya Duyar'ın beyninde tümör olduğu tespit edildi.

Usta oyuncu Hülya Duyar'dan sevenlerini üzen haber geldi.

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Son olarak Demet Özdemir'in başrolünü oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle izleyici karşısına çıkan Duyar'ın hasta olduğu haberi hayranlarını üzdü.

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ÇEKİMLERDE FENALAŞTI
Ünlü oyuncu Hülya Duyar geçenlerde Cem Yılmaz'la çektiği reklam filminde fenalaştı, daha sonra gittiği tatilde de baygınlık geçirdi.

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TÜMÖR TESPİT EDİLDİ
Yapılan kontrollerde 51 yaşındaki Hülya Duyar'ın beyninde büyük bir tümör tespit edildi.

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