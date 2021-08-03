Oyuncu Hülya Duyar’ın beyninde tümör çıktı
Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan oyuncu Hülya Duyar'ın beyninde tümör olduğu tespit edildi.
Usta oyuncu Hülya Duyar'dan sevenlerini üzen haber geldi.
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Son olarak Demet Özdemir'in başrolünü oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle izleyici karşısına çıkan Duyar'ın hasta olduğu haberi hayranlarını üzdü.
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ÇEKİMLERDE FENALAŞTI
Ünlü oyuncu Hülya Duyar geçenlerde Cem Yılmaz'la çektiği reklam filminde fenalaştı, daha sonra gittiği tatilde de baygınlık geçirdi.
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TÜMÖR TESPİT EDİLDİ
Yapılan kontrollerde 51 yaşındaki Hülya Duyar'ın beyninde büyük bir tümör tespit edildi.
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