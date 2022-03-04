Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar'a veda! ''Keşke bu kadar insana kırgın gitmeseydi''

"KEŞKE ONUN HAKKINI BU KADAR YEMESELERDİ"

Oyuncu Abidin Yerebakan, "Keşke bu kadar insana kırgın gitmeseydi. Keşke onun hakkını bu kadar yemeselerdi. Parasını alamadığını biliyorum. Hiçbir zaman hak ettiğini alamadı. İnsani tarafı her şeyden öndeydi. Allah sevdiği kulunu erken alırmış. Böyle aktörler kolay yetişmiyor" dedi.