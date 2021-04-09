Oyuncu Tansel Öngel, Manevra dizisiyle ekrana geri dönüyor

DİRLİK VE BERABERLİK MÜCADELESİ ANLATILACAK

Mahmud (Tansel Öngel) dizide, küçük yaşta Hace ile birlikte diğer çocuklarla kavgaya girmiş, o andan itibaren Hace'ye bir ömür boyu sadık kalarak en yakın dostu olmuştur. Pehlivan Usta'nın eğitiminden geçmiştir, çeviktir. O da Hace gibi bir Alperen olarak yetişmiştir.