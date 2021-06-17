Ozan Dolunay ve Pelinay Yiğit aşka geldi
'Tatlı Küçük Yalancılar', 'Yüksek Sosyete' ve 'Zalim İstanbul' gibi dizilerde rol aldıktan sonra şöhreti yakalayan Ozan Dolunay (31), yaklaşık üç aydır aşk yaşadığı Pelinay Yiğit ile tatiline devam ediyor.
'Tatlı Küçük Yalancılar', 'Yüksek Sosyete' ve 'Zalim İstanbul' gibi dizilerde rol aldıktan sonra şöhreti yakalayan Ozan Dolunay (31), yaklaşık üç aydır aşk yaşadığı Pelinay Yiğit ile birlikte Çeşme'de bir beachte görüntülendi.
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Sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı fotoğrafları ile dikkat çeken Yiğit ile Dolunay, gün boyu beach'te güneşlendi.
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ROMANTİK ANLAR
Deniz kenarında şezlonglarda sohbet ederek, güzel havanın tadını çıkaran sevgililer, öpüşmeye doyamadı.
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İkilinin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.
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