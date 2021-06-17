Ozan Dolunay ve Pelinay Yiğit aşka geldi

'Tatlı Küçük Yalancılar', 'Yüksek Sosyete' ve 'Zalim İstanbul' gibi dizilerde rol aldıktan sonra şöhreti yakalayan Ozan Dolunay (31), yaklaşık üç aydır aşk yaşadığı Pelinay Yiğit ile birlikte Çeşme'de bir beachte görüntülendi.