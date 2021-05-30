Ozan Dolunay ve Pelinay Yiğit'ten cesur tatil pozları
Ozan Dolunay ile Pelinay Yiğit, tatil sezonunu açarak, romantik pozlarını sosyal medyadan takipçileri ile paylaştı.
Ozan Dolunay ile Pelinay Yiğit, tatil sezonunu açarak, romantik pozlar paylaştı. Kendi sayfasında bikinili karelerini yayınlayan Yiğit'in düzgün fiziği ve dövmeleri dikkat çekti.
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Ozan Dolunay ile Pelinay Yiğit, tatil sezonunu açtı. Oyuncu, model sevgilisiyle kumsalda çektirdiği fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.
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İkilinin birbirine baktığı poz hayranlarından beğeni aldı. Yiğit de kendi sayfasından bikinili karelerini yayınladı.
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Model, fit fiziği ve dövmeleriyle dikkat çekti.
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