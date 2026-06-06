Ozan Güven sonunda Deniz Bulutsuz sessizliğini bozdu: O gece yaşananları tek tek anlattı!
Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla 2 yıl 3 ay hapis cezası alan ünlü oyuncu Ozan Güven, katıldığı 'Biz Bize' programında sessizliğini bozdu. Olay gecesi yaşanan tartışmayı, abajur detayını ve sonrasındaki süreci anlatan Güven, "Fotoğrafları herkesle beraber basından gördüm, evden çıkarken böyle bir tablo yoktu" diyerek iddialara yanıt verdi.
Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ünlü oyuncu Ozan Güven, uzun süren suskunluğunu bozdu
1 / 8
. A Para ekranlarında Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan’ın sunduğu "Biz Bize" programına konuk olan Güven, olay gecesine dair ilk kez detaylı açıklamalarda bulundu.
2 / 8
"Adalet bir gün herkese lazım olacak" ifadelerini kullanan ünlü oyuncu, basına yansıyan şiddet görüntülerindeki tablonun, Bulutsuz'un evden çıkış anıyla uyuşmadığını iddia etti.
3 / 8
Olay gecesi yaşanan fiziksel arbedenin detaylarına inerek kamuoyunda çok tartışılan "abajur" konusuna kendi penceresinden açıklık getiren Ozan Güven, tartışmanın kendisinin ayrılmak istemesi nedeniyle çıktığını öne sürdü.
4 / 8