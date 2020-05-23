Ozan Güven'den Deniz Bulutsuz'a doğum günü mesajı!
Ünlü oyuncu Ozan Güven, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Deniz Bulutsuz'un doğum gününü kutladı. Güven, sevgilisinin kaskını paylaşarak, "İyi ki doğdun..." mesajını paylaştı
Bir süredir Ozan Güven ile adı aşk dedikodularına karışan Deniz Bulutsuz geçtiğimiz günlerde sürpriz bir paylaşım yapmıştı. Bulutsuz, 45 yaşına basan sevgilisinin doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı mesaj ile kutlayarak aşkını ilan etmişti.
Bulutsuz, 45 yaşına basan Ozan Güven'i yayınladığı bir kareye etiketleyerek, "İyi ki doğmuş sevgili... 'El ele olunca bir şey olmaz' derler" notuyla doğum gününü kutlamıştı.