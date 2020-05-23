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  3. 23 Mayıs 2020 13:12

Ozan Güven'den Deniz Bulutsuz'a doğum günü mesajı!

Ünlü oyuncu Ozan Güven, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Deniz Bulutsuz'un doğum gününü kutladı. Güven, sevgilisinin kaskını paylaşarak, "İyi ki doğdun..." mesajını paylaştı

Ozan Güven'den Deniz Bulutsuz'a doğum günü mesajı!

Bir süredir Ozan Güven ile adı aşk dedikodularına karışan Deniz Bulutsuz geçtiğimiz günlerde sürpriz bir paylaşım yapmıştı. Bulutsuz, 45 yaşına basan sevgilisinin doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı mesaj ile kutlayarak aşkını ilan etmişti.

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Ozan Güven'den Deniz Bulutsuz'a doğum günü mesajı!

Bulutsuz, 45 yaşına basan Ozan Güven'i yayınladığı bir kareye etiketleyerek, "İyi ki doğmuş sevgili... 'El ele olunca bir şey olmaz' derler" notuyla doğum gününü kutlamıştı.

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Ozan Güven'den Deniz Bulutsuz'a doğum günü mesajı!

Ünlü oyuncu da dört gün sonra sevgilisiyle ilgili ilk paylaşımı yaptı.

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Ozan Güven'den Deniz Bulutsuz'a doğum günü mesajı!

Güven, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Deniz Bulutsuz'un doğum gününü kutladı. Güven, sevgilisinin kaskını paylaşarak, "İyi ki doğdun..." mesajını paylaştı.

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