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  3. 18 Ağustos 2020 17:14

Ozan Güven'e destek olan Halit Ergenç özür diledi

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla 13 yıl hapsi istenen Ozan Güven'e destek olan rol arkadaşı Halit Ergenç, tepki çeken sözleri nedeniyle özür diledi.

Ozan Güven'e destek olan Halit Ergenç özür diledi

Ünlü oyuncu Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a fiziksel şiddet uyguladığı iddiası şoke etkisi yaratmıştı.

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Ozan Güven'e destek olan Halit Ergenç özür diledi

Darp raporu alan Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven olayı mahkemeye taşımıştı. Şiddet iddialarıyla gündeme gelen Ozan Güven rol aldığı diziden ayrılma kararı almıştı.

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Ozan Güven'e destek olan Halit Ergenç özür diledi

Güven'in Babil dizisinden ayrılmasıyla ilgili Uçankuş'a açıklama yapan Halit Ergenç, "Tatilimizi yaptık şimdi çalışmaya başlayacağız. Diziden ayrılmak Ozan’ın takdiridir.

Ben Ozan’ı çok severim, çok uzun zamandır da tanırım. Sevgimiz baki, böyle bir olay geldi başına. Adalet neyse yerini bulacak ama alnının akıyla çıkacak diye düşünüyorum.

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Ozan Güven'e destek olan Halit Ergenç özür diledi

Çünkü öyle bir karaktere sahip olduğunu hiç şahit olmadım hayatım boyunca. Mutlaka orada bir şey olmuştur bunu da adalet çözecektir, bir yere varacaktır o. Herkesin hakkında hayırlısı diyelim " ifadelerini kullandı.

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