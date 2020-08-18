Ozan Güven'e destek olan Halit Ergenç özür diledi
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla 13 yıl hapsi istenen Ozan Güven'e destek olan rol arkadaşı Halit Ergenç, tepki çeken sözleri nedeniyle özür diledi.
Ünlü oyuncu Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a fiziksel şiddet uyguladığı iddiası şoke etkisi yaratmıştı.
Darp raporu alan Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven olayı mahkemeye taşımıştı. Şiddet iddialarıyla gündeme gelen Ozan Güven rol aldığı diziden ayrılma kararı almıştı.
Güven'in Babil dizisinden ayrılmasıyla ilgili Uçankuş'a açıklama yapan Halit Ergenç, "Tatilimizi yaptık şimdi çalışmaya başlayacağız. Diziden ayrılmak Ozan’ın takdiridir.
Ben Ozan’ı çok severim, çok uzun zamandır da tanırım. Sevgimiz baki, böyle bir olay geldi başına. Adalet neyse yerini bulacak ama alnının akıyla çıkacak diye düşünüyorum.